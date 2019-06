Venäjän hämäriä hautataisbisneksiä tutkinutta toimittajaa uhkailtu kuukausien ajan lähes päivittäin – "Kukaan ei halua aiheuttaa ongelmia, et myöskään sinä"

Poliisi sanoo löytäneensä viime torstaina pidätetyn Ivan Golunovin hallusta huumeita, mutta Golunov pitää syytteitä tekaistuina.

Mainos

Kotiaresti on helpotus

Golunov puhkesi kyyneliin eilen illalla oikeudessa. Kotiaresti on kuitenkin helpotus, sillä Golunovin asianajajan mukaan huumausainerikosten tutkinnassa epäilty joutuu yleensä vankilaan.

– Tämä on todellakin suuri voitto, ottaen huomioon syytteen vakavuuden. Kun puhutaan huumekaupasta, syytetty määrätään yleensä tutkintavankeuteen ja tässä tapauksessa se olisi ollut enemmän kuin odotettu lopputulos, koska on syytä olettaa, että tämä tapaus on poliittisesti motivoitu, sanoi Golunovin asianajaja Andrei Dzhulai.

Venäjällä tapettu kymmeniä toimittajia

Golunov on saanut tappouhkauksia viime kuukausina lähes päivittäin tutkiessaan mm. Moskovan kaupungin hallinnon korruptiota ja Venäjän salamyhkäistä hautajaisteollisuutta.

– Lähteeni alkoivat sanoa minulle, että en saisi koskea tähän hautajaisbisnes-aiheeseen. koska kaikki sujuu hyvin jne. Että ”kukaan ei halua aiheuttaa ongelmia ja sekaannusta et myöskään sinä."

Uhkaukset on syytä ottaa tosissaan, sillä Venäjällä on 90-luvun alusta lähtien tapettu liki 60 toimittajaa, joista 38 on murhattu. Golunov työskentelee uutissivusto Meduzassa, joka on yksi harvoja Venäjällä toimivia itsenäisiä tiedotusvälineitä.

Poliisin mukaan Golunovin hallusta löydettiin muuntohuumetta ja asunnosta kokaiinia. Golunovin mukaan kyseessä on lavastus. Eilen toimittaja kuljetettiin sairaalaan, mistä on tihkunut ristiriitaista tietoa mm. kylkiluiden murtumista ja aivotärähdyksestä, joiden aiheuttajaksi on epäilty poliisia. Toimittaja passitettiin kuitenkin sairaalavuoteen sijasta oikeuteen.