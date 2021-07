Suositun videobloggarin oikeudenkäyntiä lykättiin Venäjällä – voi saada lähes 20 000 euron sakot

Moskovalainen tuomioistuin on lykännyt suositun videbloggarin, toimittajaa Juri Dudin syytteiden käsittelyä, kertoo muun muassa Meduza -verkkosivusto. Tuomioistuin haluaa asiassa vielä lisäselvityksiä.

Toimittajajärjestö Committee to Protect Journalists on vaatinut syytteistä luopumista. Heidän mukaansa Dudia ei tulisi rangaista työnsä tekemisestä. Järjestö myös huomautti, että Dud on julkaissut haastatteluiden alussa huumausaineista varoittavia tekstejä.