Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo, että hän on puhunut torstaina presidentti Alexander Stubbin kanssa.

Zelenskyi sanoo, että kaksikko koordinoi pyrkimyksiään, mutta ei avaa keskustelun sisältöä tämän tarkemmin. Stubb tai hänen kansliansa ei ole kommentoinut asiaa.

Ukrainalaispresidentti kertoo lisäksi olevansa jatkuvassa yhteydessä muihin johtajiin. Zelenskyi sanoo, että hän odottaa keskustelevansa lähipäivinä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

Zelenskyin kanslia vahvisti aiemmin, että Ukraina on saanut luonnoksen Yhdysvaltain uudesta rauhansuunnitelmasta.