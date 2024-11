Venäjältä mannertenvälinen ohjus Ukrainaan? Asiantuntija: Kyse olisi ennen kaikkea viestistä

Jos Venäjä tosiaan on käyttänyt mannertenvälistä ballistista ohjusta iskussaan Ukrainaan, kyse on ennen kaikkea strategisesta signaloinnista, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun asiantuntija. Sotataidon laitoksen strategian pääopettaja, everstiluutnantti Christian Perheentupa kytkee iskun osaksi viime päivien keskustelua Ukrainan saamasta luvasta käyttää uusia asejärjestelmiä.



Yhdysvallat antoi tiettävästi viikonloppuna Ukrainalle luvan iskeä yhdysvaltalaisilla pitkän kantaman ohjuksilla sotilaskohteisiin Venäjällä, ja Ukraina myös hyödynsi tätä lupaa saman tien. Venäjä oli luvannut vastaavansa tähän päätökseen.



Torstaina Ukraina väitti Venäjän iskeneen Dnipron kaupunkiin mannertenvälisellä ballistisella ohjuksella. Ainakin yksi länsiviranomainen on jo kiistänyt tiedon.



– Varmaan osaltaan on kyse siitä, että Venäjä haluaa näyttää, että hekin kykenevät käyttöönottamaan ja tuomaan tähän myös uusia asejärjestelmiä, Perheentupa sanoo STT:lle.



– Tämä on vähintään yhtä paljon kohdistettu venäläiselle kotiyleisölle, viestitään että meilläkin on kyky vastata uusilla keinoilla.



Kun viime aikoina on keskusteltu myös rauhanneuvottelujen mahdollisuudesta, Venäjä voi Perheentuvan mukaan haluta viestiä, että se ei ole antamassa periksi, vaan haluaa mahdollisimman hyvät asetelmat neuvottelupöytään.



– Tuodaan hyvin vahvasti esille, että on kyky jatkaa yhä uusilla tavoilla tätä sodankäyntiä.