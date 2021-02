Venäjällä pidätetyt mielenosoittajat kuvasivat järkyttävän videon: "Meitä kidutetaan, meillä ei ole vettä, meitä ei päästetä vessaan"

Viime sunnuntaina pidätettyjä ihmisiä ei ole Open media -sivuston mukaan viety kunnollisiin oloihin, vaan suurta osaa on pidetty busseissa tai autoissa ilman ruokaa, vettä ja mahdollisuutta käydä vessassa.

Mielenosoittajat ovat julkaisseet videon, jossa he pyytävät apua.

– Pidätyksestämme on kulunut yli 40 tuntia, ja meitä kidutetaan edelleen. Emme käytännössä ole saaneet ruokaa. Viimeiset yhdeksän tuntia olemme viettäneet tässä bussissa, missä on pakko seistä. Me emme pysty liikkumaan, meillä ei ole vettä, meitä ei päästetä vessaan, sanoo yksi pidätetyistä videolla venäjäksi.