Mellakkapoliisi pidätti useita kymmeniä naisia mielenosoituksessa Minskissä – vaativat vapaaksi oppositiohahmoa

Poliisin otteet olivat väkivaltaisia, kun he raahasivat mielenosoittajia tummiin pikkubusseihin.

Ainakin 30 pidätettiin

Minskissä on ollut elokuun alkupuolella pidettyjen presidentinvaalien jälkeen useana sunnuntaina suurmielenosoituksia, joihin on osallistunut yli satatuhatta ihmistä. Myös tämän viikon sunnuntaiksi odotetaan massiivista mielenosoitusta. Presidentinvaaleja on pidetty vilpillisinä.