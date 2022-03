Venäjällä pidätetyn olympiavoittajan kohtalo täysin pimennossa, asiantuntija huolestui Venäjän aikeista – video näyttää tapahtumat lentoasemalla

Lauantaina julkaistun viranomaistiedotteen mukaan huumekoira havaitsi mahdollisen jäljen huumaavista aineista Yhdysvaltojen kansalaisen matkatavaroissa hänen saavuttuaan maahan New Yorkista. Tutkinnassa matkustajan käsimatkatavaroista löytyi kannabisöljyä.

Tiedotteessa ei mainittu Grineria nimeltä, mutta henkilön kerrottiin olevan ammattilaiskoripalloilija, joka on pelannut kaksissa olympialaissa. Grinerin tarkka pidätyspäivämäärä ei ole sekään tiedossa, mutta hänen pelikaverinsa on kertonut pidätyksen tapahtuneen jo kolme viikkoa sitten.

Yhdysvalloissa WNBA-ammattilaissarjassa Phoenix Mercuryn joukkueessa pelaava Griner on jo vuodesta 2014 lähtien pelannut talvisin WNBA:n sarjatauoilla venäläisessä UMMC Jekaterinburgin joukkueessa. Griner on urallaan voittanut kaksi olympiakultaa ja kaksi maailmanmestaruutta.

Grinerin tapaus on viety myös presidenttin Joe Bidenin hallinnon tietoon.

– Paras uutinen tänään oli se, että he tietävät tapauksesta ja hän on agendalla, kongressiedustaja Sheila Jackson Lee sanoi CNN:lle maanantaina.

– On mahdotonta tietää, oliko Grinerilla kiellettyjä aineita vai ei. Täytyy muistaa, että hän ei ollut ensimmäistä kertaa Venäjällä. Hän on työskennellyt maassa seitsemän vuoden ajan. On epätodennäköistä, että hän rikkoisi sääntöjä, mutta tietenkin virheitä tapahtuu.