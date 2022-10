Venäjällä ei aikomustakaan vetäytyä Hersonista, sanoo presidentti Zelenskyin neuvonantaja – "Taisteluista raskaimmat tullaan näkemään kaupungissa"

Venäjä valmistautuu puolustamaan Hersonin kaupunkia raivokkaasti, arvioi Ukrainan presidentin neuvonantaja Oleksiy Arestovych tiistaina. Herson on seudun pääkaupunki ja Venäjä on miehittänyt kaupunkia jo kuukausia. Ukrainan vastahyökkäys on kuitenkin edennyt kohti kaupunkia, josta voi muodostua kyseisen rintaman polttopiste.