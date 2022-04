Venäjää ei ole saatu ulos YK:n turvallisuusneuvostosta – onko se mahdollista? Näin vastaa Suomen entinen YK-suurlähettiläs

Venäjä on neuvoston pysyvä jäsenmaa, ja sillä on oikeuksia turvallisuusneuvoston tekemiin päätöksiin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kyseenalaistanut YK:n turvallisuusneuvoston kyvyn tarjota turvaa maailmalle. Hänen mukaansa YK ei kykene toteuttamaan tehtävää, jota varten se on luotu, kun Venäjä on sen jäsenmaa.