Asiantuntija: Ukrainan sotilaallisessa avustamisessa ei ole mitään kyseenalaista, myös Suomella oikeus odottaa apua

– YK:n peruskirjan 51. artiklan vakiintunut tulkinta on tietenkin se, että aseellisen hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata voi toinen YK:n jäsenmaa avustaa aseellisesti tai ei-aseellisesti, miten sitten haluaakin, Martti Koskenniemi sanoo.

Myös Suomella on oikeus odottaa apua

Tämän oikeuden on myös turvallisuusneuvosto vahvistanut sekä 1990 Irakin hyökkäyksessä Kuwaitiin että 2001 Yhdysvaltoihin kohdistuneen terrorihyökkäyksen yhteydessä.

– Suomella on myös oikeus odottaa, että hyökkäyksen sattuessa muut YK:n jäsenvaltiot auttaisivat sitä, vaikka velvollisuutta niillä ei siihen ole. Jos olisimme Naton jäsen, niin silloin muilla Naton jäsenillä olisi velvollisuuskin, Koskenniemi lisää.

Veto-oikeus turvallisuusneuvostossa lamauttaa YK:ta

YK:n peruskirja lähtökohtaisesti kieltää aseellisen voiman käytön toista valtiota vastaan, mitä Venäjä siis on Koskenniemen mukaan jo rikkonut. Säännöstä on kaksi poikkeusta: yllä mainitun itsepuolustusoikeuden lisäksi voimankäyttö YK:n valtuuttamana. Siihen tarvittaisiin vihreää valoa turvallisuusneuvostolta, minkä Venäjä voi nyt veto-oikeudellaan torjua.

– On palattu sellaiseen melankoliseen normaalitilaan, jossa ollaan oltu suurin osa YK:n olemassaolon ajasta, Koskenniemi kuvailee.

Koreassa sodittiin YK-lipun alla

Venäjä ei tee nyt samaa virhettä, eikä Korean sodasta ole Koskenniemen mukaan muutenkaan ennakkotapaukseksi. Uniting for Peace -päätöslauselma kun syntyi turvaneuvoston sijaan YK:n yleiskokouksessa.

Turvallisuusneuvostoa halvaannuttaneen veto-oikeuden poistamisesta pysyviltä jäseniltä on paljon puhuttu, mutta Koskenniemen mukaan sille on myös hyviä perusteita. Veto-oikeudella halutaan estää Kansainliiton aikainen tilanne, missä suurvalta eroaa koko maailmanjärjestöstä, jos järjestö ryhtyy toimiin sitä vastaan.

Taistelevien siviilien asema hankala

Kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n syyttäjä on ilmoittanut aloittavansa tutkinnan Ukrainassa tehdyistä sotarikoksista. Koskenniemen mukaan julkisuudessa olleiden tietojen perusteella näyttäisi siltä, että Venäjä on mahdollisesti syyllistynyt ainakin sellaisiin siviilikohteiden pommituksiin, mikä voisi täyttää sotarikoksen tunnusmerkit. Sodan sääntöjen vastaisia ovat myös Ukrainan esittämät valokuvat ja videot venäläisistä sotavangeista.

Lännessä on herättänyt ihailua tavallisten ukrainalaisten siviilien liittyminen suurin joukoin maan aseellisen puolustamiseen.

Kansainvälisen oikeuden näkökulmasta heidän asemansa on Koskenniemen mukaan kuitenkin pulmallinen: aito siviili kun on oikeutettu suojeluun ja järjestäytynyt tunnuksia kantava taistelija kohteluun, joka on määritelty hyvinkin yksityiskohtaisesti