Venäjä valmistautuu menettämään Hersonin, arvioi asiantuntija – tällainen merkitys kaupungin vapauttamisella on Ukrainalle

Venäjä on ilmoittanut evakuoivansa Hersonista 50 000–60 000 ihmistä ja siviilejä on kielletty tulemasta alueelle seuraavaan viikkoon.

– Välitön tulkinta on, että Venäjä valmistautuu menettämään Hersonin alueen, Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö pohtii.

– Voidaan tulkita, että tämä on ensimmäinen kerta tämän sodan aikana, kun Venäjän armeija puhuu ongelmistaan Ukrainasta ja alkaa valmistella kansaansa siihen, että tulossa voi olla merkittävä tappio.

Venäjän sotilasjohtoa ja puolustusministeriötä on maan sisälläkin kritisoitu avoimuuden puutteesta.

Herson olisi toinen merkittävä voitto Ukrainalle

Jos Ukraina vapauttaa Hersonin, se on heille toinen merkittävä voitto sodassa.

Käihkö arvioi, että ongelmat Hersonissa olivat odotettuja, sillä Ukraina on saanut hankaloitettua venäläisten huoltoa jo jonkin aikaa tuhoamalla Dnepr-joen ylittäviä siltoja.

– joka päivä on ollut edellistä vaikeampi venäläisille. Sotilaallisesti olisi voinut olla syytä vetäytyä jo pidemmän aikaa, mutta vahvistamattomien tietojen mukaan Venäjän poliittinen johto ei ole suostunut tähän, jotta toista merkittävää tappiota ei tulisi heti Harkovan tappion jälkeen.

Käihkön mukaan on todennäköistä, että jos Venäjä vetäytyy Hersonista, se pyrkii tekemään sen organisoidusti niin, ettei Ukrainan käsiin jäisi venäläissotilaita tai -kalustoa. Tätä aietta kuitenkin hankaloittaa siltojen katkominen.

Taistelussa Hersonista Venäjän suurin heikkous on logistiikka. Ilman vahvistuksia, ruokaa, haavoittuneista huolehtimista ja ammuksia taistelu vaikeutuu.

– Samalla se nakertaa venäläisten moraalia ja kykyä käydä sotaa. Ukrainalla on puolestaan auki mahdollisuuksien ikkuna. Venäjä yrittää tällä hetkellä tunkea mahdollisesti satojatuhansia uusia sotilaita tähän sotaan, yhtä lailla syksy ja talvi tuovat säänkin puolesta uusia vaikeuksia hyökkäykselle. Ukrainalla vielä on tällä hetkellä mahdollisuus vielä saada voittoja. Talven ajaksi niiden odotetaan heikkenevän.

Tällä hetkellä ei tiedetä, kuinka paljon Ukrainalla on kärsinyt tappioita ja paljonko sillä on käytettävissä olevia joukkoja.

Ukraina voi vääntää Hersonista Krimin hanat kiinni

– Sotatilalain julistaminen saattaa tarkoittaa ukrainalaisten pakkovärväyksiä, propagandan lisäämistä, sensuuria tai liikkumisrajoituksia. Jos tämä johtaa pakkovärväyksiin, sekin on tapa saada lisää sotajoukkoja alueelle.

– Hersonista kontrolloidaan myös Krimin niemimaan vesivaroja, joka on pitkällä aikatähtäimellä Venäjälle kirjaimellisesti elintärkeä, jos he aikovat Krimin pitää. Lisäksi voitto Hersonista olisi Ukrainalle moraalinen voitto ja kannustaisi länttä lisäämään tukeaan.

– Zaporizhzhjan ydinvoimala olisi Ukrainan kannalta hyvä saada Venäjältä pois, mutta yhtäältä se on kohde, jota Venäjä tulee puolustamaan.

Sota on muutoinkin laajentunut infrastruktuurin ympärille viime aikoina. Venäjä on viime aikoina toteuttanut iskuja kohdistuen Ukrainalle kriittiseen infrastruktuuriin ympäri maata.

– Jos Venäjä pystyy pitämään yllä hyökkäyksiä Ukrainan infrastruktuuriin, se tulee vaikuttamaan sodan kulkuun pitkällä tähtäimellä. Talvi on tulossa, ja jos jo nyt 1 100 asutuskeskusta on ilman sähköä ja Zelenskyin mukaan 30 prosenttia Ukrainan voimalaitoksista on tuhottu, selkeästi se vaikuttaa Ukrainan yhteiskunnan toimivuuteen. Ja voi vaikuttaa sotainnokkuuteen.