Venäjä väittää: Tämä video näyttää, mitä pudonnut sotilaskone kuljetti

Venäläisen Il-76-sotilaskoneen putoamisesta Belgorodissa Venäjän ja Ukrainan rajan lähellä on vain vähän varmaa tietoa. Yksi kiistanaihe on ollut se, mitä tai keitä kone kuljetti pudotessaan alas keskiviikkona.

Venäjä on ilmoittanut, että koneessa oli yhteensä 74 ihmistä, joista 65 sotavankia, 6 miehistön jäsentä ja 3 muuta henkilöä.

Venäjä julkaisi epäilyttävän videon

Nyt Venäjän federaation tutkintakomitea on julkaissut Telegramissa väitteensä todisteeksi videon tilanteesta, jossa sen mukaan koneeseen kuljetetaan ukrainalaisia sotavankeja. Video on tosin kuvattu niin pitkän matkan päästä, että kuvan perusteella on käytännössä mahdotonta sanoa, keitä tai mitä koneeseen lastataan. Videolla näkyvä sotilaskone sen sijaan näyttäisi keskiviikkona turmassa olleelta Il-76-lentokoneelta.