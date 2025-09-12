Droonimäärä on yksi korkeimmista yli kolmivuotisen sodan aikana.
Venäjä sanoo perjantaina tuhonneensa yön aikana yli 220 ukrainalaisdroonia. Määrä on yksi korkeimmista yli kolmivuotisen sodan aikana.
Venäjän puolustusministeriö sanoi, että hälytysjärjestelmät olivat pysäyttäneet ja tuhonneet droonit. Droonit lensivät Brjanskin, Smolenskin ja Leningradin alueilla.
Leningradin alueella tuhottiin lähes 30 droonia. Alue ympäröi Pietaria.
Leningradin alueen kuvernööri Aleksandr Drozdenko sanoi, että droonihyökkäyksen jälkeen Primorskin satamassa oli syttynyt alus palamaan. Primorsk eli Koivisto on kaupunki Itämeren rannalla.
Ukrainassa hyökkäyssotaa käyvän Venäjän droonit loukkasivat Puolan ilmatilaa aiemmin tällä viikolla. Venäjä on kiistänyt, että Puola olisi ollut sen droonien kohteena. Puolan mukaan droonit loukkasivat sen ilmatilaa toistakymmentä kertaa.
YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu tänään hätäkokoukseen Puolan ilmatilaan kohdistuneen droonihyökkäyksen vuoksi.