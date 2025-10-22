Venäjä järjestää ydinaseharjoituksia vuosittain.
Presidentti Vladimir Putin on valvonut keskiviikkona Venäjän ydinaseiden testausta maalla, merellä ja ilmassa. Harjoituksen tarkoituksena oli testata niiden valmiutta ja komentorakennetta, uutistoimisto Reuters kertoo.
Kreml ilmoitti lausunnossaan, että testeihin sisältyi mannertenvälisen Yars-ohjuksen laukaisu avaruuskeskuksesta, Sineva-ohjuksen laukaisu Barentsinmerellä sijaitsevasta ydinsukellusveneestä ja ydinkäyttöön soveltuvien risteilyohjusten laukaisu strategisista pommikoneista.
Venäjä harjoittaa ydinasevoimiaan säännöllisesti saadakseen ne kuntoon ja muistuttaakseen vastustajiaan siitä, että sillä on maailman suurin ydinasevarasto aikana, jolloin itä-länsi- jännitteet ovat kasvussa.
Barents Observer -lehti kertoi maanantaina, että Venäjä valmistelee ydinasetestausta. Lehden mukaan yksi laukaisupaikoista olisi Kildinin saarella Barentsinmerellä, joka sijaitsee noin 220 kilometrin päässä Suomen rajasta.
Venäjä oli kehottanut siviililentoliikennettä välttämään useita alueita Barentsinmerellä, Jäämerellä, Itä-Siperian merellä ja Kamtshatkassa neljän päivän ajan maanantaista perjantaihin tällä viikolla ja ensi viikon tiistaina.
Kyseessä on vuosittainen ydinaseharjoitus, joka ei välttämättä liity jännitteisiin lännen ja Venäjän välillä.