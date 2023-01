Venäjä syyttää omia sotilaitaan tuhoisasta Makijivkan iskusta – mitä käänteestä voi seurata?

Venäjän puolustusministeriön julkaisemassa videolausunnossa sanotaan, että tapahtunutta tutkii komissio. Lausunnon mukaan jo nyt on selvää, että suurin syy iskuun oli joukkojen sääntöjenvastainen matkapuhelinten käyttö vihollisen aseiden ulottuvissa.

Lausunnossa Venäjän sotavoimien kenraaliluutnantti sanoo, että sääntöjä rikkoneet saavat rangaistuksen. Lisäksi asevoimissa on hänen mukaansa ryhdytty toimiin vastaavien tapausten estämiseksi jatkossa.

Ukrainan armeija on sanonut iskun uhrimäärän olleen huomattavasti suurempi, useita satoja.

Brittitiedustelu: Ampumatarvikkeita lähellä joukkoja

Katsauksen mukaan on olemassa "realistinen mahdollisuus", että ampumatarvikkeita säilytettiin lähellä joukkojen majoitusta ja että ne räjähtivät iskussa johtaen uusiin ​​räjähdyksiin.

Raportin mukaan Venäjän armeija on ennenkin varastoinut ammuksia turvallisuuskäytäntöjen vastaisesti. "Epäammattimaiset käytännöt" ovat näkyneet Venäjän suurissa menetyksissä, katsauksessa sanotaan.

Venäjälläkään viralliset lausunnot eivät tyydyttäneet

Tunnetun Kreml-mielisen sotabloggarin Semjon Pegovin mukaan uhrien lukumäärä on varmasti suurempi kuin mitä puolustusministeriö on ilmoittanut, koska kadonneita on "huomattavasti" enemmän.