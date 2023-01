ISW: Venäläiset sotabloggaajat tylyttävät maansa puolustusministeriötä: "Sotarikos, johon edes neuvostokomentajat eivät syyllistyneet"

Amerikkalainen ajatushautomo the Institute for the Study of War (ISW) kertoo tilannekatsauksessaan 3. tammikuuta venäläisten sotabloggaajien kritiikistä Venäjän puolustusministeriötä kohtaan. Bloggaajien mielestä on väärin, että Venäjä ei kouluta sotilaitaan monipuolisemmin.