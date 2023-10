Venäjä pyrkii takaisin YK:n ihmisoikeusneuvostoon – MTV seuraa sotaa

Neuvostossa on kaikkiaan 47 kolmen vuoden välein vaihtuvaa jäsenmaata, ja jokaisesta maanosasta on tietty määrä edustajia. (STT)

Lauantai 7. lokakuuta

Junaliikenne Pohjois-Korean ja Venäjän välillä on kasvanut dramaattisesti maiden johtajien Kim Jong-unin ja Vladimir Putinin syyskuisen huippukokouksen jälkeen, mikä viittaa todennäköisesti asetoimituksiin, kerrotaan tuoreessa raportissa.



Satelliittikuvissa on nähtävissä ainakin 70 tavaravaunua Pohjois-Korean rajalla sijaitsevalla Tumangangin asemalla, Yhdysvaltain Washingtonissa toimiva Beyond Parallel -analytiikkaryhmä sanoo. Ryhmä kuvaa vaunujen määrää ennennäkemättömäksi jopa koronapandemiaa edeltäneeseen tasoon verrattuna.



Yhdysvaltalaisen ajatushautomo CSIS:n alaisen Beyond Parallelin raportin mukaan kyseisellä ratapihalla ei ole nähty yli 20:tä vaunua edellisen viiden vuoden aikana.



– Aktiivisuus todennäköisesti viittaa Pohjois-Korean aseiden ja ammusten toimittamiseen Venäjälle, raportissa todetaan.