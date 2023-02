Venäjä romuttaa suurimman koskaan rakennetun sukellusveneen – piti palvella vuoteen 2026

Sukellusveneen köli laskettiin vuonna 1976 ja palvelukseen alus otettiin 9. helmikuuta 1982. TK-208 oli suurin koskaan rakennettu sukellusvene. Myöhemmin nimen Dmitri Donskoi saanut alus on nyt poistettu käytöstä, kirjoittaa Venäjän valtion uutistoimisto Tass .

Dmitri Donskoi rakennettiin Sevmašin telakalla Severodvinskissa, lähellä Arkangelia. Aluksen pituus on 175 metriä ja leveys 23 metriä.

USA rahoitti Typhoonien romutusta

Venäjä oli alunperin ilmoittanut, että Dmitriy Donskoi pidetään palveluksessa ainakin vuoteen 2026. Jostain syystä mieli muuttui ja nyt alus on siirretty romuttamista odottamaan syntymäkaupunkiinsa Severodvinskiin Vienanmerelle.

Dmitri Donskoi oli aluksista vanhin ja sekin on nyt siis siirretty eläkkeelle.

Ohjuksia ja torpedoja

Eläkkeelle siirtyvät Typhoonit korvataan hieman pienemmillä Borei-luokan sukellusveneillä, joita on jo aktiivipalveluksessa kuusi. Myös uusi nimeä Dmitri Donskoi kantava sukellusvene on rakenteilla. Se on määrä saada palveluskäyttöön vuonna 2029.