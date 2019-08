Yhdysvallat ja Iso-Britannia valmistautuvat rakentamaan uuden sukupolven ydinsukellusveneitä – Yhdysvallat budjetoinut yli 100 miljardia

Masiivisia strategisin ydinohjuksin varustettuja sukellusveneitä

Jokainen vene on varustettu kahdellatoista amerikkalaisella Trident II -ballistisella ydinohjuksella. Yhdessä ohjuksessa on kahdeksan taistelukärkeä.

Yhdysvaltojen Ohio-luokan sukellusveneet alkavat ikääntyä

Yhteensä 14 Ohio-luokan venettä on tarkoitus korvata kahdellatoista uudella Columbia-luokan veneellä. Merivoimien mukaan Columbia-ohjelma on sen ykkösprioriteetti, mikä näkyy myös kustannuslaskennassa: viime vuonna tehdyn hinta-arvion mukaan ohjelman hankintakustannus on yhteensä 102 miljardia dollaria, josta noin 13 miljardia on tutkimus- ja kehityskuluja.