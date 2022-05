Venäjän laivaston "ylpeydellä" on huomiota herättävä tuntomerkki: Syöksee paksua mustaa savua taivaalle

Aluksella on syttynyt tuhoisia tulipaloja, telakalla sen päälle kaatui nosturi aiheuttaen suurta tuhoa. Moottorit eivät toimi. Syyriaan se lähti sotimaan vuonna 2016 hinaajien vetämänä.

Mutta ennen kaikkea Amiraali Kuznetsov on tunnettu paksusta savusta, jota se tupruttaa piipuistaan taivaalle.

Syynä savulle on se, että lentotukialus käyttää polttoaineenaan niin kutsuttua masuuttia, joka on Venäjällä tuotettua erittäin huonolaatuista raskasta polttoöljyä.

Mukana hinaajia

Masuutti eli bunkkeriöljy on kuin asfalttia, jota pitää lämmittää, että se saadaan juoksevaan muotoon.

Amiraali Kuznetsovilla on joukko boilereita, joilla öljyä lämmitetään. Kun alus rakennettiin 1980-luvulla, siihen asennettiin huonolaatuisia boilereita ja putkistoja, kuten venäläiset itsekin myönsivät vuonna 2016.

Niinpä Venäjän laivaston lippulaiva ei pysty aina käyttämään kaikkia boilereita samaan aikaan, koska ne eivät toimi. Joskus toiminnassa on ollut vain yksi boileri, jolloin aluksen huippunopeus on neljä solmua.

Lippulaivan seurana onkin yleensä hinaajia, joille on ollut paljon käyttöä.

"Savu on tahallista"

Amiraali Kuznetsovin tupruttaman savun syynä on huonolaatuinen polttoaine ja todennäköisesti myös väärin kalibroidut esilämmityslaitteet. Polttoaine palaa vain osittain ja masuuttia karkaa myös taivaalle.

Venäjä on säännöllisesti vähätellyt Kuznetsovin savuongelmaa. Esimerkiksi amiraali Ivan Vasiljev väitti, että mustaa savua tuotetaan tietoisesti . Hänen mukaansa tavoitteena on osoittaa näyttävästi, että Venäjän laivasto on paikalla.