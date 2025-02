SVT: KOK haluaa venäläiset takaisin kilpaladuille – näin Suomen lajipomot reagoivat

Kansainvälinen olympiakomitea on kehottanut talviurheilun lajiliittoja päästämään venäläisurheilijat takaisin kilpaladuille, kertoo SVT. Suomen lajiliittojen kanta asiaan ei ole muuttunut.

SVT:n tietojen mukaan on lähestynyt talviurheilun lajiliittoja venäläisurheilijoihin liittyen, jotta venäläisurheilijat voisivat mahdollisesti kilpailla ensi talven olympialaisissa neutraaleina urheilijoina.

Viime kesän Pariisin olympialaisissa 15 venäläisurheilijaa kilpaili neutraalin lipun alla. Urheilijoiden piti kuitenkin lunastaa kisapaikkansa lajiliittojen järjestämien kilpailujen kautta.

SVT:n mukaan KOK haluaa tarjota venäläisurheilijoille saman mahdollisuuden myös Milano-Cortinassa ja on ollut asian tiimoilta yhteydessä sekä IBU:uun (Kansainvälinen ampumahiihtoliitto) ja FIS:iin (Kansainvälinen hiihtoliitto).

– He eivät ole sanoneet, että tehkää näin tai ette saa meiltä rahoitusta. Mutta he ovat olleet todella selkeitä siitä, että he haluavat löytää ratkaisun, jotta neutraalit urheilijat voisivat osallistua olympialaisiin, eräs lähde kertoo SVT:lle.

– He todella haluavat tätä ja toivovat, että pian neutraalit urheilijat hyväksyttäisiin pian ja he voisivat kisata ensi kaudella.

IBU:n puheenjohtaja Olle Dahlin kommentoi asiaa SVT:lle.

– Voidaan sanoa, että on olemassa näkemys, jonka mukaan vastaavanlainen (Pariisisjärjestely olisi hyvä olla myös Milano-Cortinassa. Venäjä ja Valko-Venäjä on kuitenkin hyllytetty, emmekä me keskustele siitä asiasta, Dahlin sanoo.

Suomen ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Jaakko Puurula ja Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti eivät ole kuulleet IBU:n ja FIS:n suunnalta mitään aiheeseen viittaavaa.

– En ole kuullut ollenkaan. Tämä oli ihan uusi tieto, Korkatti sanoo MTV Urheilulle.

Puurulalla itsellään on selvä mielipide siihen, pitäisikö venäläisurheilijoiden paluu kilpaladuille sallia.

– Liiton kanssa ei ole käyty virallista kantaa läpi, mutta minun henkilökohtainen kantani on, että ei missään tapauksessa, Puurula painottaa.

Myös Hiihtoliiton kanta venäläisurheilijoiden mahdolliseen paluuseen on selvä.

– Meidän kantamme on ihan selkeä ja se on sama kuin tähänkin asti. Niin kauan kuin Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainassa, niin ei missään nimessä, Korkatti korostaa.