Eteläkarjalaisen yrittäjän syytetään vieneen Venäjälle kuorma-autoja ja perävaunuja pakotteiden vastaisesti.
Etelä-Karjalan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa yrittäjää syytetään Venäjä-pakotteiden kiertämisestä.
Syyttäjä vaatii 54-vuotiaalle miehelle neljän vuoden vankeutta törkeästä säännöstelyrikoksesta.
Syyttäjän mukaan mies vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Niiden arvo oli 17,5 miljoonaa euroa.
Pakotteiden vastainen vienti oli syyttäjän mukaan suunnitelmallista, ja siinä hyödynnettiin peiteyhtiöitä.
Syytetty on kuulustelussa sanonut tulleensa hyväksikäytetyksi ja ettei tietoisesti vienyt ajoneuvoja Venäjälle.