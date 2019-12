Venäjä on vahvoilla Ukraina-huippukokouksessa – Tutkija: "Mahdollinen kompromissi tulee tapahtumaan Venäjän ehdoilla"

Putin tapaa Zelenskyin

Ukrainan, Venäjän, Ranskan ja Saksan johtajien niin kutsutun Normandia-ryhmän edellisestä kokouksesta on kulunut yli kolme vuotta. Pariisissa pidettävän kokouksen yhteydessä Venäjän presidentin Vladimir Putinin on myös määrä neuvotella kahden kesken Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Nizhnikaun mukaan kahdenvälinen tapaaminen on Ukrainalle vaaranpaikka, koska kokematon Zelenskyi on lupaillut kansalaisille lopettavansa sodan pikaisesti.

Keskustelujen ytimessä on Steinmeierin malliksi kutsuttu rauhansuunnitelma, johon Zelenskyi periaatteessa suostui aiemmin syksyllä. Sen mukaan Itä-Ukrainan kapinallisalueilla järjestettäisiin paikallisvaalit Ukrainan lakien mukaisesti. Jos kansainväliset tarkkailijat toteaisivat vaalit vapaiksi ja rehellisiksi, alueiden tilapäinen erityisasema voitaisiin vakiinnuttaa.

Venäjä haluaa syyn Ukrainan niskoille

Zelenskyi on vakuuttanut suunnitelmaa vastaan protestoineille ukrainalaisille, ettei vaaleihin mennä ennen kuin kaikki ulkomaiset ja palkkasoturijoukot ovat laskeneet aseensa ja vetäytyneet Itä-Ukrainasta. Osapuolten on myös vaihdettava kaikki vangit. Epäselvää sen sijaan on, saisiko Ukraina Venäjän vastaisen rajansa kokonaan valvontaansa ennen vaaleja.