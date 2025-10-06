Venäjällä Länsi-Siperiassa sijaitsevalla juna-asemalla sattui viime viikolla shokeeraava onnettomuus.
Mies näytti yrittävän ehtiä junan kyytiin oikaisemalla raiteiden poikki, mutta kompuroi kohtalokkaalla hetkellä. Hän kaatui raiteille jääden samalla hetkellä saapuneen junan alle.
Reppua kantanut matkustaja ennätti kuin ihmeen kaupalla asettumaan kiskoille niin, että juna ei osunut häneen.
Järkyttyneenä tilannetta seuranneet ohikulkijat riensivät auttamaan täpärästi pelastunutta miestä, joka nousi lopulta omin jaloin ylös.
Vaarallinen tilanne sattui viime Tumenin kaupungissa. Paikallisten viranomaisten mukaan tapauksesta on aloitettu tutkinta.
Katso hyytävä tilanne yllä olevalta videolta.