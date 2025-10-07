Syntymäpäiviään viettävä Vladimir Putin antoi puheenvuorossaan ymmärtää, ettei Ukrainan syvälle käyvät iskut vaikuta mihinkään.
Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo Venäjän vallanneen tänä vuonna lähes 5000 neliökilometriä Ukrainaa.
Putin vieraili syntymäpäivänsä kunniaksi Pietarissa puhuen asevoimien johdolle. Putin täytti tänään 73 vuotta.
Hänen mukaansa Venäjä on myös säilyttänyt täyden strategisen aloitteen Ukrainan taistelukentillä.
Putin kommentoi myös uutisissa käsiteltyjä iskuja ja niiden yrityksiä, joita Ukraina on tehnyt syvälle Venäjän maaperälle.
Putin sanoi iskujen kohdistuvan siviilikohteisiin, mutta vakuutti, etteivät ne auta Ukrainaa muuttamaan tilannetta.
0:46Katso video: Vuonna 2019 Venäjän presidentti Vladimir Putin vietti syntymäpäiväänsä eräretkellä sienestäen.