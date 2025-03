"Kuoleman tie" täyttyy – sotilasprofessori: Näin Venäjä hakee Ukrainasta kuristusotetta

Samalla kun neuvottelut aselevosta ja rauhasta käyvät kuumina, on Ukrainan sodan rintamalla ollut käynnissä hieman rauhallisempi vaihe.

Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Juha Kukkola näkee, että molempien osapuolten krooninen miehistöpula sekä Venäjän valtavat tappiot ovat aiheuttaneet sen, että "höyry on loppunut":

– Se ei toki sano sitä, etteikö se lähtisi siitä talven väistyessä kiihtymään, Kukkola sanoo.

Edelliset merkittävät muutokset rintamalinjassa ovat Kukkolan mukaan tapahtuneet viime syksynä, kun Venäjä pyrki tekemään Donetskin alueella läpimurtoa Ukrainan linjoista. Vaikka Venäjä onnistui tällöin etenemään, jäi lopputulos siitä huolimatta odotettua vaisummaksi.

Ukraina kovan paikan edessä Kurskissa

Toinen viime syksyn merkittävistä tapahtumista oli Ukrainan suorittama Kurskin vastahyökkäys, jossa se onnistui miehittämään pienen osan Venäjän alueesta.

Kukkola kertoo, että alue on tätä nykyä pienentynyt ja se on muuttunut yhä vaikeammin puolustettavaksi. Arvioiden mukaan alkuperäisestä alueesta on jäljellä enää noin puolet.

– Alue alkaa olla niin kapea, että siitä on sotilaallisesti vaikea pitää kiinni.

Kapeus avaakin venäläisille tällä hetkellä mahdollisuuksia aivan eri tavalla.

– Venäläisjoukot kykenevät käyttämään täten tykistötulta, lennokkeja ja liitopommeja alueella. Ne ukrainalaisjoukot jotka tuolla alueella ovat, ovat kovan paikan edessä, Kukkola kertoo.

Newsweek uutisoi keskiviikkona, että Venäjä pyrkisi katkaisemaan Ukrainan Kurskin huoltolinjat ja sitä kautta saartamaan joukot.

Kukkolan mukaan tämä noudattelee samaa periaatetta, jota Venäjä on tehnyt pienemmässä mittakaavassa niin Avdiivkassa kuin Vuhledarissa.

– Miksi mennä suoraan päin ja tuhota joukkoja, kun voi saartaa ne ja kuristaa yhteyden? Ukrainan puolelta tulee vain yksi tie Sudžan kaupunkiin, ja jos Venäjä pystyy tämän huoltoyhteyden käytön estämään, se onnistuu näännyttämään joukot.

Newsweekin mukaan venäläiset Telegram-kanavat ovat antaneet tälle tielle nimeksi "kuoleman tie", sillä niiden mukaan sen kerrotaan olevan täynnä tuhottua ukrainalaiskalustoa yhdysvaltalaisista Bradley-taisteluajoneuvoista Humvee-maastoajoneuvoihin.

Kukkolan mukaan ei ole salaisuus, että Kursk on tullut myös Ukrainalle kalustollisesti kalliiksi.

– Ei tämä ole tullut Ukrainalle missään nimessä ilmaiseksi. Hyökkääjä menettää aina kalustoa, näin se näyttää nykypäivänä olevan.

Pohjoiskorealaisia odotettavissa lisää Kurskiin

Uutistoimisto AFP kertoi torstaina, että Pohjois-Korea on lähettänyt lisää sotilaita Venäjälle. Median mukaan sotilaita on siirretty taisteluiden etulinjaan erityisesti Kurskin alueelle.

Kukkolan mukaan pohjoiskorealaisista sotilaista on ollut Venäjällä selkeää apua, vaikkakin ne ovat kärsineet myös alusta alkaen kovia tappioita.

He ovat motivoituneita ja hyvin koulutettuja, toisin kuin ensimmäiset tiedot saattoivat antaa ymmärtää.

Mutta miksi Kurskista on tullut painopiste juuri pohjoiskorealaisille?

– Perimmäinen syy siihen, miksi pohjoiskorealaisia joukkoja on käytetty juuri tuolla alueella on se, että he eivät kykene operoimaan osana venäläisjoukkoja. He joutuvat toimimaan ikään kuin itsekseen: he hyökkäävät itsekseen, puolustavat itsekseen ja venäläiset toimivat siinä rinnalla tai takana.

Kursk on ollut tässä tapauksessa selkeä kokonaisuus, joka on ollut helppo antaa pohjoiskorealaisten kontolle.

– Heitä käytetään niin pitkään, kun siellä on miehiä pystyssä, otetaan pois ja laitetaan venäläiset tilalle. Se on yksi peruste, miksi heitä on käytetty juuri tuolla alueella.

Kursk yhä tärkeä neuvottelukappale

Kaikesta huolimatta Kukkolan mukaan olennaista on se, että Ukraina on Kurskissa edelleen vahvasti läsnä.

Kukkola näkee, että alue on yhä Ukrainalle tärkeä neuvottelukappale aselepoa ja rauhanneuvotteluja silmällä pitäen.

– Miten tässä poliittisella tasolla ikinä käykään, Venäjän pitäisi pyrkiä ajamaan Ukrainan joukot pois Kurskista. Ukraina tulee varmasti käyttämään sitä neuvotteluissa välineenä. Siinä mielessä se on strategisesti tärkeä alue.

Kukkola uskoo, että Venäjä pyrkii nyt tekemään toimenpiteitä Kurskin alueella. Voimakasta prässiä on siis odotettavissa lähiaikoina.

– Kun tuo alue on Venäjän valtiojohdosta käsketty ottaa takaisin haltuun, silloin siellä pitää Venäjän asevoimien käyttää joukkoja. Ne ovat toki jostain muualta pois.

Kukkolan mukaan Kursk sitoo tälläkin hetkellä osaa venäläisistä kärkijoukoista, joihin kuuluu maahanlaskujoukkoja sekä merijalkaväkeä.

– Ne ovat pois Pokrovskin suunnalta etelästä, jossa Ukraina oli syksyn aikana hätää kärsimässä. Siinä mielessä tämä antaa konkretiaa myös taistelukentällä.

