Ukraina kiistää, että sen joukot olisi saarrettu Pokrovskin kaupungissa Itä-Ukrainassa.

Venäjän asevoimat ilmoitti tiistaina kiristävänsä saartoa kaupungissa ja sanoi vallanneensa muutamia kymmeniä rakennuksia.

Ukrainan yleisesikunta puolestaan sanoi keskiviikkona, että sen yksiköitä ja divisioonia ei ole saarrettu. Yleisesikunnan mukaan Ukraina on ryhtynyt toimiin estääkseen Venäjän tunkeutumisen kaupunkiin.

Taistelut ovat viime aikoina keskittyneet etenkin Donetskin alueelle, jossa Venäjä on jo yli vuoden ajan pyrkinyt valloittamaan Pokrovskin kaupunkia. Ukraina lähetti kaupunkiin viikonloppuna erikoisjoukkoja vahvistamaan puolustusta.

Pokrovsk sijaitsee huoltokuljetusten kannalta merkittävällä paikalla valtatien ja rautatien varrella, mikä tekee siitä tärkeän osan Ukrainan puolustusverkostoa. Ennen sotaa kaupungissa asui yli 60 000 ihmistä.

