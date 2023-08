Venäjä iski taas "turvasatamana" pidettyyn Lviviin – Ukraina vannoo, ettei taistelutahto murru

"Nämä ovat ne osat maata, josta miljoonat ihmiset hakevat turvaa"

Kaupunki on yleisesti ottaen nähty Ukrainassa turvasatamaksi, jonne osa hallintorakennuksista on muuttanut ja jota kansainväliset järjestöt käyttävät tukikohtanaan. Se on myös ollut kauttakulkupiste sotaa Puolaan ja kauemmas pakeneville ukrainalaisille.