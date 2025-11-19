Länsi-Ukrainassa on raportoitu räjähdyksiä.
Puola sulki tilapäisesti kaakkoisosassa maata sijaitsevat Rzeszowin ja Lublinin lentokentät, kertoo Reuters Puolan ilmailuviranomaisten mukaan.
– Sotilasilmailun toimintavapauden varmistamiseksi Rzeszow'n ja Lublinin lentokentät ovat suljettu väliaikaisesti, PANSA eli Polish Air Navigation Services Agency kertoo X:ssä.
Sulkutoimet liittyvät siihen, kun Venäjä kohdisti aikaisin aamulla ilmaiskujaan Länsi-Ukrainaan. Ilmaiskujen vuoksi Puola hälytti hävittäjänsä taivaalle turvaamaan ilmatilaansa.
Venäjä iskenyt kahteen Länsi-Ukrainan kaupunkiin
Reutersin mukaan niin Lvivissä kuin Ternopilissä on raportoitu räjähdyksistä aikaisin aamulla.