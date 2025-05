Venäjä heitettiin ulos – MM-kiekossa rakentuu nyt huima tarina

MTV Urheilun asiantuntija Sami Kapanen avaa, mitkä asiat ovat edesauttaneet Sveitsin menestystä MM-jäillä viime vuosien aikana.

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 9.–25.5.2025 Loppuottelu Sveitsi–Yhdysvallat klo 21.20 MTV Katsomossa ja MTV3:lla sunnuntaina. Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Sveitsi tuli mukaan jääkiekon EHT-turnaukseen syksyllä 2022. Se korvasi karkeloissa Venäjän, jonka Suomen, Ruotsin ja Tshekin jääkiekkoliitot päättivät sulkea kiertueelta maan hyökättyä Ukrainaan.

Sveitsin mukaanpääsy oli kasvua tekevälle kiekkomaalle mahdollisuus, johon päätettiin tarttua kaksin käsin. Kaudesta 2022–2023 lähtien EHT-kaukaloissa peliään kehittänyt Sveitsi on menestynyt nousujohteisesti MM-kisoissa ja nähdään nyt loppuottelussa jo toista vuotta peräkkäin.

– Tämä on nyt kolmas kausi, kun Sveitsi on pelannut kovalaatuisia, hyviä maaotteluita neljässä eri turnauksessa per kausi, Kapanen sanoi.

– Sen ensimmäisen kauden aikana se ei ehkä vielä tulosta antanut, mutta viime vuonna he olivat MM-kisoissa finaalissa ja tänä vuonna taas finaalissa.

Kapanen kehuu vuolaasti etenkin Sveitsin jääkiekkoliiton toimintaa, joka ei ole pelännyt ottaa järeitä aseita käyttöön kiekkokulttuurinsa kasvattamiseksi.

– Jos pelaaja kieltäytyy maajoukkuekutsusta ilman pätevää syytä, niin siitä tulee kahden vuoden kilpailukielto maajoukkueeseen, mukaan lukien olympialaiset, Kapanen kertoo.

– Se on ollut ajava voima sille, miksi kaikki NHL-pelaajat joiden pelit siellä päättyvät tulevat tänne Sveitsin mukaan. He haluavat tavoitella sitä kultamitalia ja rakentaa sitä omaa kiekkokulttuuriaan, joka on tällä hetkellä todella kovassa nosteessa.

Aiemmin pelaajatarkkailijana työskennellyt Kapanen korostaa, miten etenkin Sveitsin kamppailupelaamisessa on näkynyt silmiinpistävää kehitystä viime vuosien aikana.

– Se on parantunut todella paljon. Kun katsoo niitä samoja pelaajia 2-3 vuotta myöhemmin, niiden kamppailuvalmius on aivan erilainen. Tätä kautta Sveitsi on mennyt ison askeleen eteenpäin. Valmennus on tehnyt loistavaa työtä.

Katso ylälaidan videolta, missä muissa pelillisissä asioissa Sveitsi on parantanut lähivuosien aikana.

Sveitsi murskasi MM-kisojen välierissä Tanskan lukemin 7–0. Se kohtaa loppuottelussa Yhdysvallat, joka puolestaan teki selvää toisesta kisaisännästä Ruotsista maalein 6–2. Sveitsi tavoittelee ensimmäistä MM-kultaansa kello 21.20 alkavasta loppuottelusta, joka on katsottavissa MTV Urheilun kanavilla.

8:11 Ottelukooste: Sveitsi - Tanska