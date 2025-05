Tässä on jääkiekon MM-finaalin asetelma: "Näen erittäin vahvana"

Sveitsi ja USA kohtaavat tänä iltana jääkiekon MM-kisojen loppuottelussa. MTV Urheilun asiantuntijat Antti-Jussi Niemi ja Lasse Kukkonen tarttuivat finaaliparin asetelmiin tuoreeltaan välierätaistojen jälkeen.

Sveitsi selvitti tiensä loppuotteluun paiskomalla yllättäjä-Tanskan jäihin 7–0. USA taas shokeerasi Ruotsia luvuin 6–2.

Finaalipari on kokonaan uusi, sillä USA on ensimmäistä kertaa loppuottelussa modernin jääkiekon historiassa.

Pohjoisamerikkalaiset ovat osoittautuneet erittäin vaaralliseksi vastahyökkäysjoukkueeksi. Toinen vahva osa-alue on ylivoima.

– Jäähyttömyys on avainasia, Antti-Jussi Niemi pohtii huipennusta Sveitsin kannalta.

Sveitsille finaali on toinen putkeen. Se on tehnyt hiljalleen nousua maajoukkuekiekon huipulle. Kuluva turnaus on ollut siltä todella vahva. Omiin on mennyt yhdeksässä ottelussa vain yhdeksän maalia. Toiseen päähän on onnistuttu peräti 47 kertaa.

– Sveitsi pelaa todella tiiviillä viisikolla. Mietitään Suomen peliä USA:ta vastaan, ekat 30 minuuttia Suomi pelasi hyvin ja vei kiekkoa. Sveitsi pelaa vielä paremmin, on malttia lähteä välillä rauhassa, pelaa hyökkäyssuuntaan paremmin kuin Suomi. Se ei ole millään tavalla USA:lle helppo, Niemi pohtii.