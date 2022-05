Lauri Marjamäki löytää Ruotsin pelistä suuren ongelmakohdan – "Tämä on pidemmän aikajänteen tulos"

Ruotsi lähtee Suomen tavoin jokaiseen MM-turnaukseen yhtenä ennakkosuosikkina. Ruotsin pelaajatuotanto on niin laadukasta, että MM-joukkueeseen on joka kevät tyrkyllä laadukkaita NHL-pelaajia.

Tänä keväänä Ruotsilla on kuitenkin ollut vaikeuksia saada NHL-pelaajia MM-kisajoukkueeseensa. Kun pelaajamateriaali ei olekaan enää turnauksen kärkitasoa, nousevat pelilliset ongelmakohdat helpommin pintaan.

C Moren asiantuntija Lauri Marjamäki korostaa, että vaikka Ruotsilla ei olekaan tänä vuonna montaa NHL-pelaajaa MM-joukkueessaan, löytyy kokoonpanosta silti laadukkaita ja hyviä pelaajia.

Joukkueen pelitapa on kuitenkin täysi mysteeri.

– En ole nähnyt selkeää toisteisuutta. Välillä on jotain ja välillä on toista. Ehkä se prosessi kehittyy turnauksen edetessä, Marjamäki pohtii MTV Urheilulle.

– Ruotsin pelissä on pari vuotta ollut se, ettei yhtään tiedä, miten he pelaavat. Ei pelkästään tässä turnauksessa. Se ei ole (Johan) Garpenlövin aikana tullut selväksi. Tai sitten voi olla, etten vain näe sitä, Marjamäki naurahtaa.

– Suhtautuminen siihen peliin oli ihan erilaista. Ruotsilla oli tiiviimmät etäisyydet – varsinkin puolustaessa. Välillä oli jopa viisi äijää samoissa kuvissa keskialueella. Siitä on helppo aina täyttää omiin puolustusalueelle. En tiedä, oliko se tarkoituksellisesta, Marjamäki pohtii.

SHL on yksi Euroopan parhaimmista jääkiekkosarjoista. Marjamäki ihmettelee, miksei SHL:ssä pelattava laadukas jääkiekko näy mitenkään Ruotsin maajoukkueessa.

– SHL on loistava sarja, jossa pelataan hyvää jääkiekkoa. Väitän, että se on ehkä Euroopan paras sarja. Sitä ihmettelee, miksei Tre Kronorissa pelata yhtä hyvää jääkiekkoa. Eikä kyse ole vain yhdestä turnauksesta. Tämä on pidemmän aikajänteen tulos, Marjamäki ihmettelee.