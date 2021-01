Venäjä ei piittaa lännen vaatimuksista Navalnyin vapauttamisesta: "Vaatimukset on kuultu, mutta toimiin ei aikomuksia"

Asiaa kommentoineen Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä on kyllä kuullut vaatimukset, mutta ei voi eikä aio toimia niiden mukaisesti.

Oikeuden eteen huomenna

Navalnyi on joutumassa oikeuden eteen jälleen huomenna, kertoo hänen asianajajansa. Asianajajan mukaan huomisessa oikeudenkäynnissä on kyse syytteistä, joiden mukaan Navalnyi olisi häpäissyt toisen maailmansodan sotaveteraanin.

Vangittiin 30 päiväksi

Vankeuden syynä on kerrottu olevan Venäjän rikosseuraamusvirasto FSIN:n väite, jonka mukaan Navalnyi on toistuvasti rikkonut ehdollisen tuomionsa ehtoja. Rikosseuraamusvirasto vaatii nyt, että ehdollinen 3,5 vuoden tuomio on pantava toimeen.