Venäjä aloitti suuret sotaharjoitukset Itämerellä – Suomella harjoitukset samaan aikaan

Venäjän laivasto on aloittanut suuret sotaharjoitukset Itämerellä, kertoo venäläinen uutistoimisto Interfax.

Harjoitukseen osallistuu yhteensä yli 20 alusta, noin 25 lentokonetta ja helikopteria sekä noin 3 000 sotilasta, Interfax kertoo laivaston mediapalvelun kertoneen.

– Harjoitukseen osallistuu yli 20 sota-alusta, venettä ja tukialusta, mukaan lukien fregatti, korvetteja, pieniä ohjusaluksia ja -veneitä, pieniä sukellusveneidentorjunta-aluksia, miinanraivaajia ja tukialuksia, laivasto täsmensi.

Laivasto tiedottaa, että alukset ovat lähteneet tukikohdistaan ja siirtyneet määrätyille alueille Itämerelle.

Laivaston mukaan harjoituksen osana alusten miehistöt ratkaisevat sukellusveneiden torjuntatehtäviä taistelualueilla, harjoittelevat miehittämättömiä veneitä vastaan ​​puolustautumista ja suorittavat käytännön tykistötulitusta meri- ja ilmamaaleja vastaan.

Suomella harjoitukset samaan aikaan

Myös Suomi harjoittelee Itämerellä samaan aikaan. Saaristomerellä, Suomenlahdella ja Suomen etelärannikolla on käynnissä keskiviikkoon asti Merivoimien johtama Narrow Waters 25 -harjoitus.

Kyseessä on Merivoimien kevään pääsotaharjoitus, jossa on mukana myös Saksan, Ruotsin ja Viron laivastojen aluksia.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova syytti tiistaiaamulla harjoituksen olevan eskalaatiota Venäjää kohti. Asiasta kertoi Reuters.

Suomi ei ole vastannut Zaharovan väitteisiin.

Viime perjantaina Merivoimat totesi, että Venäjä on lisännyt sotilaallista läsnäoloaan Itämerellä.

– Venäjä on alkanut suojata omia merikuljetuksiaan, erityisesti varjolaivastoaan ja se on lisännyt sotilaallista läsnäoloa täällä. Me koemme, ettei se uhkaa Suomea. Me pidämme oman tonttimme, pidetään huolta omasta alueesta. Venäjän toiminta ei ole suunnattu Suomea vastaan, kertoo kommodori Marko Laaksonen Merivoimista.

Myös puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on tietoinen Venäjän lisääntyneestä läsnäolosta Itämerellä.

– Tässä ovat selvästi jollain lailla jännitteet lisääntyneet Itämerellä ja Suomenlahden kapeikossa, Häkkänen sanoi.

Häkkänen viittaa perjantaina havaittuun epäiltyyn venäläisten ilmatilaloukkaukseen Suomessa sekä viime viikon tapaukseen, jossa Viro yritti pysäyttää venäläiseen varjolaivastoon kuuluvaa alusta.

Tankkeri ei pysähtynyt, minkä lisäksi venäläinen hävittäjä saattoi tankkeria lentämällä Viron ilmatilassa.

Häkkänen arvioi, että tämä oli uusi piirre Venäjän toiminnassa Itämerellä.