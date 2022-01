Ainakin kolme venäläistä maihinnousualusta on poistunut Itämereltä – suuret saaret ovat kuin kiinteitä lentotukialuksia, sanoo suomalaisasiantuntija

Dagens Nyheterin lainaamien sotilaslähteiden mukaan Itämerellä on kuitenkin yhä kolme maihinnousualusta.

Maihinnousualusten käyttäminen erilaisen sotilaskaluston ja sotilaiden kuljettamiseen on Venäjälle rutiinia. Maihinnousualukset ovat sen laivaston ”työjuhtia”, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun merisotaopin pääopettaja Iiro Penttilä.

Käyttö tavanomaista, nopeasti lisääntynyt määrä ei

– Ne ovat hyvin aktiivisesti käytössä. Ei ole epätavanomaista, että ne liikkuvat Itämerellä. Epätavanomaista on ehkä, että niitä tuli viisi yhtä aikaa, eli vahvuus kasvoi yhdestä muutaman päivän aikana kuuteen. Se oli sellainen mielenkiintoinen yhteensattuma vähintään, Penttilä pohtii.

Gotlannissa Ruotsi on nostanut valmiuttaan ja vahvistanut sotilaallista läsnäoloaan.

Ruotsin puolustusvoimien operaatiopäällikkö Michael Claessonin mukaan toimenpide ei johtunut vain venäläisaluksista, vaan laajemminkin Itämeren alueen turvallisuustilanteesta. Venäjä on vaatinut, että Nato ei enää laajene itään, ja vähentää joukkojaan itäisemmissä jäsenmaissaan.

Nato itsekin viesti, että Rotterdam näyttää läsäoloaan solidaarisuutena sotilasliiton jäsenmaille. Alus on Naton nopean toiminnan joukkojen laivaosaston lippulaiva, joka toimii muun muassa maihinnousualusten telakointia ja helikoptereita varten.

Naton alus lähellä Bornholmin saarta

Rotterdamin lähellä on Nato-maa Tanskalle kuuluva Bornholmin saari. Se Gotlannin ja Ahvenanmaan saariston kanssa ovat Itämeren strategisesti keskeisimpiä saaria sotilaallisesti.

– Niiltä on mahdollista hallita Itämerta. Varsinkin venäjälle tai kenelle tahansa Itämeren valtiolle Itämeri on tärkeä kauppamerenkulkureitti. Jos haluaa toteuttaa sotilaallisia operaatioita, niin meren hallinta on keskeinen tehtävä merivoimilla. Kuka hallitsee näitä kolmea saarta, hallitsee lähialuetta.