Venäjä aikoo ulottaa presidentinvaalien äänestyksen Ukrainan alueille – Ukraina vaatii länneltä toimia

Vaalit pidetään runsaat kaksi vuotta sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Vaalien lopputulokseksi odotetaan presidentti Vladimir Putinin uudelleenvalintaa. Putinilla ei ole merkittäviä vastaehdokkaita, sillä suurin osa Venäjän oppositiosta on vankilassa tai maanpaossa.

Kreml on kertonut vaalien kestävän kolme päivää maaliskuun puolivälissä. Tämän on katsottu vähentävän entisestään mahdollisuutta siihen, että vaalit olisivat läpinäkyvät. Venäjän valtio on hyväksynyt viiden puolueen asettavan ehdokkaita niin, ettei kannattajia tarvitse kerätä erikseen. Jokainen puolue tukee Venäjän hallintoa ja Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.