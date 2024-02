Venäjä aikeissa laittaa ydinaseen avaruuteen – onko uhka todellinen?

Yhdysvalloissa edustajainhuoneen tiedustelukomitean puheenjohtaja Mike Turner on varoitellut vakavasta kansallisesta turvallisuusuhasta, mikä liittyy Venäjän aikeisiin asettaa ydinase avaruuteen.

– Vuodesta 2014 lähtien Venäjän sotilasdoktriinissa on ollut tätä avaruusulottuvuutta Venäjän puolustuksessa. On aivan selvää, että tällaista kehittelyä tai ainakin suunnittelua varmasti on, Kivimäki sanoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.