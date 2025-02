Suora lähetys: Pysähtyykö Venäjän sotakoneisto rauhaan? Tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto studiossa

Katso suora lähetys Venäjän tilanteesta kello 14.25 alkaen.

Venäjä on kolmen vuoden ajan satsannut sotateollisuuteen ja pitänyt talouttaan yllä jättimäisillä investoinneilla asevoimiinsa. Onko Venäjällä oikeasti halua tai edes mahdollisuutta pysäyttää sotakoneistoaan, vaikka jonkinlainen rauha saataisiinkin aikaan?

Samaan aikaan Yhdysvaltain ulkopolitiikka on presidentti Donald Trumpin johdolla ottanut hyvin erilaisen suunnan, ja neuvotteluiden ympärillä on väläytelty jopa Venäjän pakotteiden purkamista. Mitä tarjottavaa Venäjällä on Trumpille?

Mihin Venäjä on matkalla, ja miten Suomessa tulisi siihen varautua?

MTV Uutiset Liven suorassa haastattelussa tiistaina noin kello 14.25 alkaen tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto. Katso lähetystä suorana videolta artikkelin alusta.