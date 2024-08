Veitsihyökkäyksen jälkeiset levottomuudet jatkuvat Britanniassa – hyökkääjä esiintyi lapsena BBC:n varainkeruukampanjassa

Paikallisen poliisin mukaan ainakin kahdeksan ihmistä on otettu kiinni.

– Kaikki tämä väkivalta, ryöstely ja ilkivalta, se ei ole protestointia, se on rikollista käytöstä, Dungworth sanoi.

Mielenosoitukset jatkuvat yhä

Liverpoolin alueella toimiva Merseysiden poliisi sanoo, että useita poliiseja on loukkaantunut yhteenotoissa.

Kolme poliisia on loukkaantunut ja neljä mielenosoittajaa on pidätetty Hullissa.

Äärioikeisto lietsoo somessa

Lennon on BBC:n mukaan levittänyt tilillään viestipalvelu X:ssä valheellisia väitteitä, joiden mukaan Southportin epäilty hyökkääjä olisi ollut turvapaikanhakija, joka oli hiljattain saapunut Britanniaan veneellä.

Hänen on esimerkiksi väitetty saapuneen maahan turvapaikanhakijana.

Iskun tekijä oli mukana BBC:n lasten varainkeruukampanjassa.

BBC myönsi pojan esiintyneen Doctor Who -teemaisessa Children in Need -videossa sarjan nimikkohahmoa. Hän oli mainoksen kuvausten aikaan 11-vuotias.