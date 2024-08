Britannian pääministeri Starmer lupaa äärioikeistolaisista mellakoista nopeita seuraamuksia

Maan hallituksen Cobra-hätätilaryhmän kokouksen jälkeen puhuneen pääministerin mukaan joukko erikoiskoulutettuja poliiseja on valmis lähetettäväksi paikallispoliisien tueksi, jos uusia mellakoita puhkeaa.

Tekijästä levinnyt väärää tietoa

Hyökkäyksen tekijästä on levitetty runsaasti vääriä tietoja, minkä on arvioitu lietsoneen mellakoita.

Hyökkääjä on ruandalaisten vanhempien Britanniassa syntynyt 17-vuotias poika. Sosiaalisessa mediassa on muun muassa käytetty tekijästä väärää nimeä, joka viittaisi arabitaustaan. Samoin on liikkunut valheellisia väitteitä siitä, että epäilty olisi turvapaikanhakija, joka olisi hiljattain saapunut Britanniaan veneellä.