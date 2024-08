Yle: Britannian mellakoiden taustavoimissa mukana nuori suomalainen uusnatsi

Southport Wake Up -nimiseen ryhmään kuului ennen sulkemista ryhmässä oli 14 000 jäsentä. Yle kertoo suomalaismiehen antaneen ryhmässä neuvoja myös henkilöllisyyden suojaamiseen.

Sosiaalinen media lietsoo mellakoita

Kolmen pikkulapsen murhasta Southportissa on levinnyt laajalti väärää tietoa sosiaalisen median kanavissa ja äärioikeistolaiseen väkivaltaan yllyttäviä kanavia on useita.

Myös hyökkäyksen tekijästä on levitetty runsaasti vääriä tietoja, minkä on arvioitu lietsoneen mellakoita entisestään.

Hyökkääjä on ruandalaisten vanhempien Britanniassa syntynyt 17-vuotias poika. Sosiaalisessa mediassa on muun muassa käytetty tekijästä väärää nimeä, joka viittaisi arabitaustaan. Samoin on liikkunut valheellisia väitteitä siitä, että epäilty olisi turvapaikanhakija, joka olisi hiljattain saapunut Britanniaan veneellä.