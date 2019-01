Vegaaniruokaa tarjoillaan yhä useammassa koulussa, mutta vain harva valitsee sitä lautaselleen

Kouvolassa kokeillaan päivittäistä kasvisruokavaihtoehtoa

Päivittäinen kasvisruokavaihtoehto on jo löytänyt paikkansa ainakin suurten kaupunkien kouluruokalinjastoissa.

Esimerkiksi Helsingin, Espoon, Tampereen, Turun ja Oulun kouluissa kasvisruokavaihtoehto on tarjolla päivittäin ainakin yläkouluissa ja esimerkiksi lukioissa, ja vaihtoehto on vapaasti tarjolla jokaiselle sitä haluavalle.

Kouvolassa vielä kokeillaan, josko päivittäiselle kasvisruokavaihtoehdolle olisi kysyntää. Valtuuston aloitteesta vaihtoehtoa tarjotaan Kouvolan viidessä koulussa kevään ajan päivittäin.

Kasvisruokavalio sisältää tyypillisesti kasvikunnan tuotteiden lisäksi myös maitotuotteita ja kananmunia. Tällöin kyseessä on niin kutsuttu lakto-ovovegetaarinen ruokavalio.

– Normaalisti kouluissa on viikoittain kasvisruokapäivä, Kouvolan vs. ruokapalvelupäällikkö Leena Multala kertoo.

Espoossa kasvisruoka on ollut kaikille tarjolla huhtikuusta lähtien myös alakouluissa, mutta esimerkiksi Turussa alakoululaisen kasvisruokavaliosta on vielä tehtävä ilmoitus. Myös esimerkiksi Oulussa kasvisruoka on tarjolla kaikille myös alakouluissa.

Espoon koululaisista tällä hetkellä vajaa neljä prosenttia syö kasvisruokaa, kun taas esimerkiksi Oulussa osuus on noin kymmenen prosenttia. Tampereella päivähoidon ja koulujen kasvisruokailijoiden kokonaisosuus on myös noin kymmenen prosenttia. Menekki kuitenkin vaihtelee päivittäin.

– Esimerkiksi pinaattiohukaiset ovat aina todella suosittuja, Espoon ruokapalvelujohtaja Minna Ahola kertoo.