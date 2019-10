Vauvaa sylissään kantanut Karolin, 31, ammuttiin keskellä päivää Malmössä – Ruotsin poliisi etsii nyt murhasta epäiltyä kuvien kera

Yliopisto esitti surunvalittelunsa omaisille



Poliisi kaipaa vihjeitä epäillystä

– Tutkimus on nyt siinä pisteessä, että on aiheellista julkaista kuva epäillystä nyt ennen kuin on kulunut liian kauan aikaa ja ihmiset unohtavat näkemänsä, syyttäjä Pär Andersson sanoi SVT:n haastattelussa.