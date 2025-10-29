Juuri nyt Avaa

– On helpotus saada sopimus maaliin ja voida pelata loppuvuosi rauhassa. Se että tiedän olevani täällä seuraavat yhdeksän vuotta, on fantastista, Harley kommentoi Dallasin verkkosivuilla .

Harley olisi voinut jäädä tämän kauden jälkeen rajoitetuksi vapaaksi agentiksi, kun hänen nykyinen kaksivuotinen diilinsä umpeutuu. Dallasin tähtipakki tienaa tällä hetkellä neljä miljoonaa kaudessa, joten edessä on roima palkankorotus.

Dallas Starsin huippupuolustaja Thomas Harley solmi tiistaina 8-vuotisen jatkosopimuksen NHL-seuransa kanssa.

Miro Heiskanen ja Thomas Harley muodostavat Dallasin tähtipakiston myös tulevilla kausilla.

Miro Heiskanen ja Thomas Harley muodostavat Dallasin tähtipakiston myös tulevilla kausilla. Joe Camporeale

Thomas Harley on ollut loistovireessä tällä kaudella. Jerome Miron

Viime kaudella Starsin ykköskierroksen varaus vuodelta 2019 rikkoi ennätyksensä tehopisteiden valossa. 78 otteluun hän kirjasi vyölleen 16 maalia ja 34 syöttöpistettä, minkä lisäksi hän päätti sesonkinsa plus-miinuslukemalla +32.