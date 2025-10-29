Dallas Starsin huippupuolustaja Thomas Harley solmi tiistaina 8-vuotisen jatkosopimuksen NHL-seuransa kanssa.
Harleyn uusi sopimus on kokonaisarvoltaan 84,7 miljoonaa dollaria. 24-vuotias tienaa täten ensi kaudesta alkaen lähes 10,6 miljoonaa dollaria vuodessa.
Harley olisi voinut jäädä tämän kauden jälkeen rajoitetuksi vapaaksi agentiksi, kun hänen nykyinen kaksivuotinen diilinsä umpeutuu. Dallasin tähtipakki tienaa tällä hetkellä neljä miljoonaa kaudessa, joten edessä on roima palkankorotus.
– On helpotus saada sopimus maaliin ja voida pelata loppuvuosi rauhassa. Se että tiedän olevani täällä seuraavat yhdeksän vuotta, on fantastista, Harley kommentoi Dallasin verkkosivuilla.
Parhaiten palkattu puolustaja
Uudella sopimuksellaan Harley vie Starsin parhaiten palkatun puolustajan tittelin Miro Heiskaselta. Suomalaispuolustaja tienaa tällä hetkellä 8,45 miljoonaa dollaria vuodessa kesään 2029 ulottuvalla diilillä.