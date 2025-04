Tinkiikö Trump tavoitteistaan ja ostaa jäänmurtajat Suomesta? Vastausaika tietopyyntöön päättyi

Rannikkovartiosto kartoittaa maailmalta telakkaa, joka rakentaisi "arktiset turvallisuuskutterit" vain kolmessa vuodessa. Suomi on vahvasti mukana ennakkospekulaatioissa.

Vastausaika Yhdysvaltain rannikkovartioston tietopyyntöön jäänmurtokykyisten alusten rakentamisesta päättyi perjantaina. Mediatietojen mukaan kiinnostusta alusten rakentamiseen on ollut muun muassa telakoilla Kanadassa ja Suomessa.

Avoimen tietopyynnön vastausaika oli vain kaksi viikkoa. Yhdysvaltojen kiireestä kielii se, että alukset pitäisi kyetä rakentamaan vain kolmessa vuodessa tilauksen tekemisestä.

Yhdysvaltojen omasta puutteellisesta kyvystä rakentaa jäänmurtajia kertoo puolestaan se, että tietopyyntö on poikkeuksellisesti suunnattu myös maan rajojen ulkopuolelle.

Yhdysvaltain laki kieltää rannikkovartioston alusten rakentamisen ulkomaisilla telakoilla. Presidentti voi tehdä tästä määräyksestä kuitenkin poikkeuksen, jos sen katsotaan olevan tarpeen kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi.

Voikin olla, että kotimaisen teollisuuden ja työpaikkojen puolesta puhuva Donald Trump joutuu tinkimään tavoitteistaan, mikäli hän haluaa saada rannikkovartiostolle edes muutamia jäänmurtajia.

Helsinki ja Rauma mainittu

Suomi on maailman johtavia jäänmurtajien rakentajia, ja mahdollisuus niiden myynnistä Yhdysvaltoihin on ollut esillä muun muassa presidentti Alexander Stubbin ja ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) tapaamisissa yhdysvaltalaisten kollegojen kanssa. Mahdollisina alusten rakentajina on media-arviossa pidetty Helsingin ja Rauman telakoita.

Yhdyskuntasuhdejohtaja Antti Leinon mukaan Helsingin telakka ei voi kommentoida Yhdysvaltain rannikkovartioston tietopyyntöä tai mahdollista vastausta siihen millään tavoin.

– Emme voi kommentoida Yhdysvaltain tai Suomen hallitusten laivanrakennushankintoja, emmekä spekuloi hallitusten välisiä keskusteluja, Leino vastaisi sähköpostitse STT:lle.

Rauman telakalta STT ei tavoittanut perjantaina ketään kommentoimaan tietopyyntöä.

Suomen jäänmurtajien rakennuskykyä on kehuttu muun muassa Wilson-keskuksen kirjoituksessa, jossa Suomen on arvioitu kykenevän rakentamaan alukset viidesosalla Yhdysvaltain hinnasta jopa kahdessa vuodessa.

Helsingin Sanomat uutisoi viime viikolla nimettömiin lähteisiin perustuen Rauman telakan jo neuvottelevan Yhdysvaltain rannikkovartioston kanssa keskikokoisten ja isojen murtajien rakentamisesta. Neuvotteluja olisi siis käyty samaan aikaan avoimena olevan tietopyynnön kanssa.

Metrin jäässä kolmea solmua

Yhdysvaltain rannikkovartiosto korostaa tietopyynnössä vasta kartoittavansa markkinatilannetta, eikä Yhdysvallat vielä sitoudu sen myötä mihinkään.

Tietopyynnössä ei puhuta jäänmurtajista vaan "arktisista turvallisuuskuttereista" (arctic security cutter), joiden varustukseen kuuluisi muun muassa hangaari ja laskeutumiskansi helikopterille.

Toiveissa olevien alusten tulisi olla enintään 110 metriä pitkiä ja kyetä liikkumaan vajaan metrin paksuisessa jäässä kolmen solmun nopeudella. Yhtäjaksoisen toiminta-ajan pitäisi yltää 60 vuorokauteen ja toimintasäteen 6 500 meripeninkulmaan.

Vaikka kyseessä on vasta kartoitus telakoiden kyvyistä, pyydetään rannikkovartioston tietopyynnössä myös karkeaa kustannusarviota yhden tai kolmen aluksen rakentamisesta sekä kriteerit osapuilleen täyttävän valmiin jäänmurtoaluksen ostamisesta tai vuokraamisesta.