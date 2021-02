Työntekijä kavalsi pankilta yli 350 000 euroa, otti kassasta rahaa ja makseli omia laskujaan – syyttäjä vaatii ainakin kolmen vuoden vankeutta

– Kavalluksen kohteena on ollut suuri määrä varoja, teko on kestänyt pitkän aikaa ja hän on käyttänyt hyväkseen esimiestensä häneen kohdistamaa luottamusta. Kavallusta on siten pidettävä edellä mainituissa olosuhteissa tehtynä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä, syyttäjä sanoo haastehakemuksessaan.