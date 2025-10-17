Tv:stä tuttu kiinteistövälittäjä Jethro Rostedt tuomittiin syyskuussa törkeistä talousrikoksista vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. Nyt syyttäjä on valittanut ehdollisesta tuomiosta ja lisäksi Rostedtista on uusi rikostutkinta.

Rostedtin syyksi luettiin syyskuussa yksi perusmuotoinen veropetos ja kolme törkeää veropetosta vuosilta 2016–2020. Korvauksia Verohallinnolle Rostedt määrättiin maksamaan lähes 600 000 euroa.

Syyttäjä Petri Hiltunen valitti kuitenkin Rostedtin ehdollisesta tuomiosta hovioikeuteen. Syyttäjän vaatimuksen mukaan ehdollinen tuomio pitäisi muuttaa ehdottomaksi.

– Syyttäjällä on tämä valitusoikeus ja taas mennään. Todennäköisesti odotellaan jälleen vuositolkulla ratkaisua. Syyttäjä ei vaatinut enää suullista istuntoa, mutta kyllä minä haluan mennä sinne käsittelemään asiaa koko rahan edestä, Rostedt toteaa.

Rostedt aikoo myös itse valittaa tuomiostaan, koska hänen mielestään tuomio oli liian kova ensikertalaiselle.

Uusi syyteharkinta vireillä

Lisää harmaita hiuksia Rostedtille tuo poliisin tekemä uusi esitutkinta, jossa rikosnimikkeenä on törkeä petos ja törkeä kirjanpitorikos.

Rikosepäily liittyy Rostedtin aiemmin omistaman Aninkaisten Kiinteistövälitys Oy:n omaisuuteen. Kyseinen yritys on omistanut Turkissa sijaitsevan asunto-osakkeen. Rikosepäilyn mukaan Rostedt on myynyt huoneiston vuonna 2021, eikä hän ollut tilittänyt myyntituloja yrityksen taseeseen.