Asiantuntijalta tyrmäys Vastaamon tietoturvatoimille: "Eihän toimitusjohtaja voi ulkoistaa sitä turvallisuutta mihinkään"

Tapion vastuulla on hänen omien sanojensa mukaan ollut ainoastaan tietoturvan resurssointi ja vastuullisia olisivat yhtiön silloiset tietoturva-asiantuntijat.

Tapio on kertonut, että Vastaamossa on ollut käytössä 9-portainen suojaus, joista jokainen olisi ollut poissa käytöstä mahdollistaen tietomurron.

– Lähtökohtaisesti 9-portainen suojaus herättää luottamusta. Kerroksellinen turvallisuus on hyvä tapa rakentaa turvallisuutta. Itseäni ihmetytti Tapion haastattelussa se, että eihän toimitusjohtaja voi ulkoistaa sitä turvallisuutta mihinkään. Loppupeleissä sitä on itse vastuussa yrityksen toiminnasta.

– Siellä on otettu niitä suojauksia pois päältä. Onko se tahallista vai tahatonta, hyökkääjän vai sisäpiiriläisen tekemää, niin johtaa joka tapauksessa samaan tilanteeseen. Eli inhimillinen virhe tai tahallinen haitan teko on se syy, joka on mahdollistanut tietomurron tekemisen.