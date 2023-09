– Oli hurja juttu, kun tajusin, että luin uutisista sen, minkä väkisinkin Vastaamo on jo tiennyt aikaisemmin. En ollut saanut Vastaamolta asiakkaana minkäänlaista varoitusta, vaan yhtäkkiä se on mediassa, Kortesuo muistelee.

Omaehtoinen luottokielto

Kortesuo tuntee ihmisiä, joiden tietomurrossa vuodettujen tietoja on käytetty väärin. Hän on itse kuitenkin säästynyt pahimmalta, koska teki väärinkäytöksiä vaikeuttavia toimia.

– Kukaan ei voi minun nimissäni ottaa luottoa. Ikään kuin tulee merkintä, että olisi luottomerkintä päällä. Lisäksi patentti- ja rekisterihallituksella on tieto, ettei minua saa merkitä mihinkään organisaatioon vaikkapa hallituksen jäseneksi ellen minä itse vahvista sitä.

Omaehtoinen luottokielto on voimassa parisen vuotta kerrallaan, ja siitä joutuu itse maksamaan. Tällä hetkellä hinta on noin kymmenen euroa per vuosi.