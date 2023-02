Vastaamon tietomurrosta epäilty on otettu kiinni

– Kiinniotto on jo pitkään kestäneen kansainvälisen yhteistyön ja poliisin oman tiedonhankinnan tulos. Luovutusprosessin aikataulu riippuu monesta seikasta, joten tässä vaiheessa on haastava arvioida, milloin epäilty saadaan Suomeen. Kun epäilty on luovutettu Suomeen, asiassa tulee järjestää Suomessa uusi vangitsemiskäsittely. Tavoitteena on päästä kuulustelemaan epäiltyä mahdollisimman pian, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen Keskusrikospoliisista.